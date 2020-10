Fabrizio Corona, nuovamente al centro del gossip per via dei pesantissimi contrasti con la ex Nina Moric e per le minacce a lei rivolte tramite un messaggio vocale, ha fugato qualsiasi dubbio in merito alla sua positività al Coronavirus.

Il referto del tampone

Dopo l’annuncio della positività e i dubbi in merito ad essa sollevati da Nina Moric nel corso di un video pubblicato nei giorni scorsi su Instagram – filmanto IG TV in cui Carlos ammette di essere stato picchiato dal padre – Fabrizio Corona ha pubblicato, tramite le Instagram Stories, il referto del tampone positivo.

Sempre tramite le Stories di Instagram, Fabrizio Corona ha annunciato la positività al Coronavirus del figlio Carlos. L’ex re dei paparazzi ha però dichiarato che il figlio, che ha compiuto diciotto anni lo scorso agosto, sta meglio.

L’imprenditore catanese si è sfogato anche contro una giornalista della quale non ha fatto il nome.

E ovviamente vaff…. alla pseudo giornalista che vive di pettegolezzo e gossip, priva di contenuti propri, ma che usa eventi mediatici per sputt…. la donna che invidia e vorrebbe essere. Questa donna? Che guardasse al suo nucleo familiare, potrei dire mille cose su di loro. Ma io attacco faccia a faccia, non gente che non c’entra più. Se vuole può venire qua a imparare un po’ di giornalismo, sicuramente un po’ di etica, se sa cosa significa.

In una delle Stories successive, ha ringraziato Barbara D’Urso per avergli dato la possibilità, con un collegamento nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, di esprimere il suo punto di vista in merito al rapporto con Carlos e Nina Moric che, dopo una parentesi che sembrava vederli sereni, vive oggi un periodo a dir poco negativo.

