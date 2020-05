Coronavirus, fase 2: i programmi che sono tornati in onda

Il Coronavirus ha sconvolto i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati infatti sospesi, mentre altri hanno cambiato formula, sostituendo le interviste in studio con i collegamenti in diretta streaming.

Con la fase 2, le cose sono cambiate di nuovo e alcuni programmi hanno ripreso ad andare in onda. Quali di preciso? Vediamolo assieme!

Fase 2: quali programmi sono tornati?

Tra i programmi tornati in onda con l’inizio della fase 2 è possibile citare Vieni da Me, che ha ripreso le puntate nella giornata di lunedì 4 maggio (i telespettatori del programma di Rai Uno hanno potuto vedere una Caterina Balivo visibilmente commossa).

Con l’inizio della prossima settimana, tornerà anche La Prova del Cuoco. Lo storico show, condotto da Elisa Isoardi, riprenderà ad andare in onda lunedì 11 maggio. Non si hanno ancora informazioni ufficiali sul ritorno de I Soliti Ignoti, il pre-serale condotto da Amadeus che, oggi come oggi, stiamo ancora vedendo in replica con puntate girate prima dei decreti iniziali del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quando si parla della tv durante l’emergenza Coronavirus, è bene specificare che alcuni programmi non si sono mai fermati. Tra questi è possibile citare Striscia la Notizia, finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi per un servizio dedicato alla giornalista Giovanna Botteri e caratterizzato da toni di scherno sul suo aspetto fisico.

Tornando un attimo all’elenco dei programmi tornati in onda è bene citare anche Mattino Cinque. Da non dimenticare è pure il ritorno di Uomini & Donne. Il dating show di Maria De Filippi, dopo una parentesi di cambiamento incentrata sulle interazioni via chat, è tornato in grande stile nella sua formula classica ma tenendo conto del rispetto delle distanze sociali.

Continueranno invece in replica le puntate di Verissimo. Il rotocalco condotto da Silvia Toffanin ha anche un nuovo format, ossia Verissimo – Le Storie, spazio contraddistinto dalla proiezioni di video messaggi di diversi Vip. Concludiamo facendo riferimento al telequiz L’Eredità, tornato in onda nella fascia che parte alle 18.45 nella giornata del 4 maggio.

