Coronavirus, i primi ‘segnali di allarme’ che possono indicare la comparsa della malattia

Un team di ricercatori inglesi ha scoperto la presenza di due sintomi iniziali ricorrenti.

Alcuni sintomi del Covid-19 sono già noti, come la tosse secca e la perdita dell’olfatto e del gusto.

Tuttavia, come riportato sul Mirror, i ricercatori del King’s College di Londra hanno avvertito su diversi sintomi «sorprendenti» che potrebbero rappresentare i primi segnali di allarme.

Utilizzando i dati dell’app COVID Symptom Study, i ricercatori hanno creato un elenco dei sintomi più comuni riportati dai pazienti nei primi sette giorni dopo l’insorgenza dell’infezione.

I ricercatori hanno affermato: «Siamo stati impegnati a ricercare quali siano i primi sintomi di COVID-19 perché queste informazioni sono essenziali per aiutare tutti noi a fermare la diffusione del virus nei prossimi mesi».

E ancora: «Se riusciamo a individuare i casi in base ai sintomi, le persone saranno in grado di cominciare l’autoisolamento in quei primi giorni e fermare la diffusione accidentale del virus».

Due dei segni premonitori più sorprendenti rivelati dallo studio sono il mal di testa e la stanchezza.

I ricercatori hanno dichiarato: «I nostri dati mostrano che i primi sintomi più comunemente sperimentati sono in realtà il mal di testa (82%) e l’ affaticamento (72%) – e questo è il caso di tutte le fasce d’età. Solo il 9% degli adulti positivi al COVID di età compresa tra i 18 e i 65 anni non ha avuto quest due sintomi».

Nonostante questi livelli elevati, soltanto l’1% delle persone che hanno segnalato l’affaticamento e / o il mal di testa sull’app è risultato positivo al Covid.19.

I ricercatori hanno aggiunto: «Mentre il mal di testa e l’affaticamento si trovano comunemente nelle persone che hanno il COVID (insieme ad altri sintomi), è improbabile che avere uno o entrambi i sintomi da soli sia indicativo dell’infezione».

Non sorprende, quindi, che la febbre, la tosse persistente e la perdita dell’olfatto siano indicatori precoci del Covid-19.

I ricercatori hanno detto: «Il 40% di tutti i gruppi di età ha riferito di avere avuto la febbre nei primi sette giorni e questa o la perdita dell’olfatto e la tosse persistente sono ancora i sintomi chiave di cui essere consapevoli. Quindi, le persone con i tre sintomi classici di tosse persistente, febbre o perdita dell’olfatto dovrebbero certamente sottoporsi a un test COVID».

Nel frattempo, è stato riscontrato che anche le persone di età superiore ai 65 anni hanno riferito di essere confuse, disorientate e di avere una mancanza di respiro grave nelle prime fasi dell’infezione.

I ricercatori continuano a monitorare l’app e presto diffonderanno nuove analisi.

