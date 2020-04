Coronavirus: il messaggio social di Cecilia Rodriguez

View this post on Instagram

La spesa che è diventata ormai qualcosa di speciale, al ingresso del supermercato si fanno delle code che non ho mai visto manco nel periodo di Natale, ti fanno entrare uno alla volta, gente con le mascherine, gente senza guanti, gente che rispetta le regole, gente che no, una grandissima attenzione, ma che in tanti momenti ho dovuto ricordarmi, a non incrociare le persone, a non starle troppo vicino, che allo stesso tempo pensi, se sono ammalati o meno, il non sapere bene cosa portare a casa, il rientrare a casa e dover desinfectare i prodotti acquistati. Non so , mi è rimasta una amara sensazione, che sperando che ogni uno faccia la sua parte, possa finire prima poi, e così tornare ad avere la nostra libertà, …. che a la fine dei conti è quello che ci manca al punto di impazzire …… Ma avendo imparato qualche cosa da tutto questo, sicuramente dovremmo cambiare un po’ d’abitudini, ma niente che ci possa fare del male, anzi, ne sono fiduciosa. Mi raccomando ❤️