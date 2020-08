Coronavirus, il virologo Palù: “Sars-Cov-2 non è naturale? Non è un’eresia…”

Giorgio Palù, professore emerito all’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha affermato: «Come nei fenomeni fisici la pandemia si sparge da est a ovest e da nord a sud, attenuandosi col caldo e riemergendo col freddo. È un Coronavirus che infetta la specie umana destinato a durare per generazioni. Ha una mortalità del 3, 8 per cento contando i positivi al tampone, ma dell’1, 5 se si calcolano tutti i contagiati».

Palù, che sta scrivendo un libro sui misteri del Coronavirus, ritiene che «lo scenario probabile è che rimanga senza diventare più virulento, coesistendo con l’uomo fino al vaccino o a un farmaco specifico».

LEGGI ANCHE: Nuovo lockdown in Italia? Il virologo Pregliasxo: “Il rischio incombe”

L’esperto ha aggiunto che «questo non vuol dire che possiamo dormire sonni tranquilli». Inoltre, il «sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo. Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell’Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo», ha aggiunto.

LEGGI ANCHE: Galli: “Abbiamo ancora molto più virus in casa che fuori”