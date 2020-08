Coronavirus in Francia: quasi 5.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Oltre 5mila nuovi casi di Covid-19 sono stati registrati in Francia nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Sanità pubblica francese. Sono stati, infatti, riscontrati 5.429 nuove diagnosi positive al nuovo coronavirus contro le 3.304 del giorno precedente.

Si tratta del numero più alto da quando i test vengono eseguiti su larga scala e la soglia dei 4000 è stata superata più volte negli ultimi giorni. Inoltre, una cifra così alta di nuovi contagi non accadeva da metà aprile.

Il primo ministro Jean Castex ha invitato i francesi a «essere responsabili» di fronte alla recrudescenza dell’epidemia.

«Non ho mai creduto che lo Stato possa fare tutto, ha la sua parte di responsabilità (…) ma tutti devono sentirsi preoccupati per la lotta contro l’epidemia», ha detto il premier.

La sanità pubblica non è stata in grado di specificare il numero di persone ricoverate in ospedale, il numero di persone in terapia intensiva e il numero di morti per un «guasto informatico».

Martedì sono state 4.600 le persone ricoverate per l’infezione da Covid-19, di cui 410 in terapia intensiva, cifre fortunatamente ancora molto lontane dal picco dell’epidemia. Alla stessa data, ci sono stati 30.544 decessi in Francia a causa della malattia.

In 24 ore, infine, sono stati rilevati 27 nuovi focolai di casi raggruppati (cluster).

LEGGI ANCHE: L’immunologo Mantovani: “Il virus è stabile ma non è meno gentile”