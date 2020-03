Coronavirus in Italia, 1.109 i guariti e 812 i morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Oggi salgono a 2.107 i nuovi positivi da coronavirus, in leggera ripresa rispetto ai 1.648 casi registrati ieri (77.635 casi totali), lunedì 30 marzo.

In lieve aumento anche i decessi passati a 837 rispetto agli 812 registrati ieri (12.428). Continua ad essere superiore a mille (1.109) il numero dei guariti seppur in calo rispetto al record di ieri pari a 1.590 pazienti guariti (15.729).

Lo ha comunicato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana.

Sono 4.023 i malati affetti da coronavirus in terapia intensiva, 42 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati in ospedale sono 28.192. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 29.609. In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati fatti 506.968 test.

