Coronavirus in Italia, 1.195 contagiati e 542 decessi nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia nella consueta conferenza stampa delle 18.

POSITIVI: Sono 95.262 i positivi al coronavirus nel nostro Paese. La cifra è cresciuta di 1.195 unità rispetto a ieri. Il numero totale dei contagiati – che include anche i guariti e le vittime – tocca quota 139.422 (+3.836).

GUARITI: «Oggi abbiamo un nuovo record di guariti: sono 2.162 nelle ultime 24 ore». Borrelli ha specificato come «negli ultimi dieci giorni abbiamo registrato un numero di guariti pari al 50% di tutti i guariti da inizio epidemia». Il numero totale dei guariti, da inizio crisi, è di 26.491.

DECESSI: «Da ieri contiamo 542 deceduti»: lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angello. Il totale dei deceduti da inizio crisi sale a quota 17.669.

RICOVERI: In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 3.693 pazienti, 99 in meno rispetto a ieri. Dei 95.262 positivi al coronavirus 28.485 sono ricoverati con sintomi, 3.693 in terapia intensiva e 63.084 sono in isolamento domiciliare: «Diminuisce di 233 il numero dei ricoverati con sintomi», ha detto Borrelli.

I tamponi effettuati in totale sono 807.125.

