Coronavirus in Italia, 1075 nuovi casi e 236 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato il dato dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: I contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075.

GUARITI: Sono 85.231 i guariti dal coronavirus, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri.

VITTIME: Sale a 29.315 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 236 decessi in più rispetto a ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 195. Dopo tre giorni, il numero dei decessi torna a salire su base quotidiana sopra quota 200.

RICOVERATI: Sono 16.270 le persone ricoverate con sintomi per il coronavirus, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri.

