Coronavirus in Italia: 1083 nuovi casi e 194 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: Sono 84.842 i malati di Covid-19 nel nostro Paese, in calo rispetto a ieri di 3.119. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.663. I contagiati totali – vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti – sono 218.268 con un incremento rispetto a ieri di 1.083. Ieri l’aumento era stato di 1.327.

GUARITI: Il numero persone guarite dall’infezione da Covd-19, supera quota 100 mila. Sono, infatti, 103.031, in totale, coloro che hanno superato la malattia. Da ieri sono guarite ben 4.008 persone, in deciso aumento rispetto a ieri quando erano state 2.747.

VITTIME: Le vittime per coronavirus sono salite a 30.395, con un incremento di 194 in un giorno. Ieri l’aumento dei morti era stato di 243 unità.

RICOVERATI: Diminuiscono anche oggi, come ormai da settimane, i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 143. In Lombardia sono 330, 70 meno di ieri. In Piemonte invece sono saliti di 3 unità e sono ora 143.

