Coronavirus in Italia, 114 nuovi casi e 17 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 114 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, in diminuzione rispetto a ieri quando erano stati 169. Il numero totale dei casi sale così a 243.344 mentre il numero degli attualmente positivi scende a 12.919, con un calo rispetto a ieri di 238 persone.

Questi alcuni dei dati sull’emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute.

La Sicilia fa registrare 15 nuovi casi. Le regioni a zero nuovi positivi sono 8 – Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata -, oltre alla provincia autonoma di Trento.

Sono invece 17 i decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 13, che portano il totale a 34.984. Delle 17 vittime, 3 si registrano in Lombardia, 3 in Piemonte, 3 in Toscana, 2 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 2 in Liguria, 1 nel Lazio e 1 in Abruzzo. Ci sono quindi 12 regioni senza nuovi deceduti nelle ultime 24 ore.

335 in più di ieri, invece, i dimessi/guariti che nel complesso sono ormai 195.441.

In aumento di 9 i ricoverati: oggi sono 777, 60 dei quali sono in terapia intensiva (5 in meno rispetto a ieri). Infine, in calo coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 12.082 -242 rispetto a ieri

