Coronavirus in Italia, 133 morti nelle ultime 24 ore: il totale è

Angelo Borrelli, Capo del Partimento della Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

Il Commissario per l’emergenza ha affermato: «Oggi ci sono 33 guariti in più, che diventano 622. Registriamo 133 decessi, in totale 366».

Borrelli ha anche elencato le fasce d’età delle vittime: «Una persona nella fascia 0-49; 1 persona nella fascia 50-59; 14 in quella 60-69; 39 in quella 70-79; 60 in quella 80-89; 18 tra i maggiori di novant’anni 18».

Il Capo della Protezione Civile ha dichiarato, poi, che «oggi ci sono 1.326 casi positivi in più, in totale i pazienti positivi sono 6.387».

Borrelli ha anche detto che «tredici pazienti sono già stati trasferiti o sono in corso di trasferimento dalla Lombardia alle regioni limitrofe» per alleggerire le terapie intensive.