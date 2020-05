Coronavirus in Italia: 1444 nuovi casi e 319 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

POSITIVI: I contagiati totali dal coronavirus nel nostro Paese, cioè gli attualmente positivi, le vittime e i guariti, sono 214.457 con un incremento rispetto a ieri di 1.444. Ieri l’aumento era stato di 1.075.

GUARITI: Sono 8.014 le persone in più guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus. Un dato dovuto anche alla precisazione della Regione Lombardia che spiega di un aggiornamento che fa riferimento anche a giornate precedenti rispetto a quella di ieri. Il totale dei guariti è di 93.245. Un dato che supera quello degli attualmente positivi (91.528).

MORTI: Sono salite a 29.684 le vittime per coronavirus, con un incremento di 369 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 236.

RICOVERATI: Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva per coronavirus: sono 1.333 i pazienti ad oggi nei reparti, 94 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 480, 29 meno di ieri. Le persone ricoverate con sintomi sono invece 15.769, con un decremento di 501 rispetto a ieri. Infine, sono 74.426 le persone in isolamento domiciliare, 6.344 in meno rispetto a ieri.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus il numero totale delle persone guarite supera quello degli attualmente positivi. Sono infatti 93.245 le persone che hanno superato la malattia, mentre 91.528 quelle che ancora stanno combattendo l’infezione.

