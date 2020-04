Coronavirus in Italia, 1480 guariti e 766 deceduti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 2339 in più le persone risultate positive al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato leggermente in calo rispetto ai 2477 di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 85.388.

GUARITI: Sono 19.758 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.480 in più di ieri, giovedì 2 aprile. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.431.

VITTIME: s) – Da ieri sono decedute altre 766 persone. Il numero totale dei decessi sale così a quota 14.681.

RICOVERATI: Delle 85.388 persone contagiate dal Covid-19, 28.741 sono ricoverate con sintomi (dato è in calo rispetto al giorno precedente), 52.579 si trovano in isolamento domiciliare e 4.068 in terapia intensiva (15 in più rispetto alle 4.053 di ieri). I tamponi effettuati in totale sono 619.849

