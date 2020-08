Coronavirus in Italia, 159 nuovi casi e 12 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 159 i casi di persone contagiate da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in netto calo rispetto a ieri, per un totale di 248.229 dall’inizio della pandemia. I decessi, invece, sono stati dodici, per un totale di 35.166.

È quanto emerge dal bollettino pubblicato dal ministero della Salute. Sono 129 poi le persone guarite e dimesse dopo aver contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore, per un totale, dall’inizio dell’emergenza, di 200.589. Gli attualmente positivi sono 12.474. I ricoverati con sintomi sono 734, 26 in più di ieri. Quanto alle terapie intensive, sono 41 i ricoverati ad oggi, uno in meno del giorno precedente.

Ad oggi, in Italia sono stati effettuati 6.940.801 tamponi, di cui 24.036 sono stati effettuati ieri. Un numero molto basso che si spiega semplicemente perché ieri era domenica. Ormai è il cosiddetto: ‘effetto week-end’.

