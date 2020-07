Sono 162 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 114 di ieri. Le vittime sono invece 13, in calo dopo le 17 di ieri. I casi totali salgono a 243.506, i morti a 34.997.

I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri (335). I malati – gli attualmente positivi – sono 12.493, in calo di 426 nelle ultime 24 ore.

