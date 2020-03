Coronavirus in Italia, 168 vittime e 280 guariti nelle ultime 24 ore

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato sui dati dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

Per quanto concerne i contagiati, oggi ne sono stati registrati 529, pertanto il totale sale a 8.514, escludendo il numero dei guariti e dei decessi, altrimenti si va a 10.149. Tuttavia, qui ci sarebbe stato un problema con il dato della Lombardia, a quanto pare non aggiornato.

I guariti, invece, hanno raggiunto la soglia di 1.004, per cui oggi ce ne sono stati 280.

Mentre, il numero delle vittime delle ultime 24 ore è di 168. Pertanto, il totale sale a 631. In questo caso, però, Borrelli ha tenuto a sottolineare che «sono deceduti con e non da coronavirus» Quanto alle fasce d’eta delle vittime, il 2% è nella fascia tra 50 e 59 anni, l’8% tra 60-69, il 32% tra 70-79, il 45% tra 80-89 e il 14% oltre i 90 anni.

Borrelli ha pure detto che sono 877 i malati in terapia intensiva, 144 in più rispetto a lunedì 9 marzo.

Il Capo della Protezione Civile ha poi affermato: «Abbiamo smentito alcune fake news sulla Protezione civile che prevedevano scenari a firma del capo dipartimento, le quali non sono assolutamente vere, cosi’ come altre comunicazioni. Invitiamo i cittadini ad informarsi attraverso i canali ufficiali e non con le fake news che purtroppo girano anche sui social».