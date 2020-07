Coronavirus in Italia, 169 nuovi casi e 13 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 169 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus in Italia, in netto calo rispetto a ieri quando erano stati 234. Dei nuovi 169 casi 94 sono stati registrati in Lombardia, pari ad oltre il 55,5 per cento del totale.

È quanto emerso dall’aggiornamento dei dati sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 relativi alle ultime 24 ore, diffusi dal ministero della Salute e pubblicati sul sito del dipartimento della Protezione civile.

Il numero totale dei casi sale così a 243.230. Gli attualmente positivi sono 13.157. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 65, in diminuzione di 3 unità. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 13, in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 9. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 23.933. Sono 178 i guariti nelle ultime 24 ore, mentre i dimessi-guariti sono nel complesso 195.106. Zero casi si sono registrati nella provincia autonoma di Trento ed in Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Abruzzo, Marche, Puglia, Umbria, Molise, Calabria, Basilicata.

