Coronavirus in Italia, 1739 nuovi casi e 333 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato il dato dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Torna a calare dopo un giorno il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Sono infatti 105.813 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19, ovvero 290 persone in meno di ieri. Non cresce ma anzi cala il numero dei casi da ieri, perché il totale è di 199.414 a cui vanno sottratte le 26.977 vittime e i 66.624 guariti. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 1.739 comunque in calo rispetto a ieri quando erano stati 2.324.

GUARITI: Sono 66.624 i guariti dal coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 1.696. L’aumento ieri era stato di 1.808.

MORTI: Sale a 26.644 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 333 decessi in più rispetto a ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 260.

RICOVERATI: Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus e per la prima volta dal 16 marzo il numero scende sotto i duemila. Ad oggi sono 1.956, 53 in meno rispetto a ieri. Di questi, 680 sono in Lombardia, 26 in meno rispetto a ieri. Dei 105.813 malati complessivi, 20.353 sono ricoverati con sintomi, 1.019 in meno rispetto a ieri – il numero più alto dall’inizio dell’emergenza – e 83.504 sono quelli in isolamento domiciliare, 782 in più rispetto a ieri.

