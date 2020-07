Coronavirus in Italia, 212 nuovi casi e 11 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 212 i nuovi casi di persone contagiati dal coronavirus in Italia. Il totale, quindi, sale a 246.488.

Così si legge nel bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Le vittime sono state 11, portando il totale a 35.123. Ci sono poi 749 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 40 sono in terapia intensiva mentre 11.820 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.609 persone. I guariti sono 167 (ieri 147), per un totale di 198.756.

Oggi pesa l’aumento della Lombardia, 53 nuovi casi contro i 34 di ieri, mentre sono sopra i 20 nuovi positivi Campania (29 casi), Veneto (24) ed Emilia Romagna (20). Non si registrano nuove positività in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

