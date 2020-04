Coronavirus in Italia, 1872 nuovi casi e 285 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 205.463, con un incremento rispetto a ieri di 1.872. Calo record, invece, su base quotidiana per quel che riguarda gli attualmente positivi da Coronavirus. Sono infatti 101.551 le persone ancora contagiate dal Covid-19, ovvero 3.106 persone in meno di ieri.

GUARITI: Sono 75.945 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento record di 4.693 rispetto a ieri. È l’aumento maggiore dall’inizio dell’emergenza. Di questi 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna.

DECESSI: Sale a 27.967 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 285 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 323.

RICOVERATI: Non si arresta l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.694, 101 in meno rispetto a ieri. Di questi, 605 sono in Lombardia, 29 in meno rispetto a ieri. Dei 101.551 malati complessivi, 18.149 sono ricoverati con sintomi, 1.061 in meno rispetto a ieri, e 81.708 sono quelli in isolamento domiciliare, 1.944 meno di ieri.

