Coronavirus in Italia: 1900 casi e 474 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 209.328 i casi totali ad oggi dell’epidemia da coronavirus in Italia, con un incremento di 1.900 unità rispetto a ieri. Il dato fornito dal Dipartimento nazionale della Protezione civile comprende il numero di persone attualmente positive al Covid-19 (100.704), il numero di persone finora guarite 879.914) e il numero di quelle decedute (28.710).

L’aumento dei casi totali di coronavirus (il dato che comprende positivi, vittime e guariti) nelle ultime 24 ore si concentra – secondo i dati della Protezione Civile – in Lombardia (+533), in Piemonte (+495) e in Emilia-Romagna (+206). Ci sono regioni dove i casi aumentano pochissimo come Umbria (+1), Molise (+1) e Sardegna (+2). Nessun caso registrato in Calabria. Nel Lazio i nuovi casi complessivi in 24 ore sono 84.

Scendono a 100.943, invece, gli attuali positivi al coronavirus, con un decremento rispetto a ieri di 239 casi.

Sale a 28.710 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 474 decessi in più rispetto a ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 269.

Sono 1.665 i guariti dal coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 79.914.

Non si arresta, infine, l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus: ad oggi sono 1.539, 39 in meno rispetto a ieri.

