Coronavirus in Italia, 193 nuovi casi e 15 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Di nuovo in aumento nelle ultime 24 ore i contagi da Coronavirus in Italia: sono 193 rispetto ai 138 di ieri per un totale di 242.149 casi.

Continua invece il calo (-647) degli attualmente positivi (malati) che scendono oggi a 13.595 di cui 71 in terapia intensiva (+1), 899 ricoverati con sintomi (-41), mentre in isolamento si registra un calo di 607 persone per un totale di 12.625.

In tredici regioni non ci sono più malati in rianimazione.

Questi i dati certificati oggi dal ministero della Salute che registra anche la metà dei decessi rispetto a ieri: sono 15 per un totale da inizio epidemia di 34.914. In aumento i tamponi fatti (+50.443) mentre i dimessi guariti sono pari a 193.640 (825 in più).

