Coronavirus in Italia, 2086 nuovi casi e 323 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CASI: Sale a 203.591 il numero totale degli italiani colpiti da coronavirus dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di 2.086 unitù su ieri: dato stabile (ieri l’aumento era stato di 2.091), ma che fa registrare oggi più tamponi di ieri (63.827 contro 57.272), e un rapporto positivi/tamponi che scende al 3,2%

GUARITI: Sono 2.311 in più le persone guarite nelle ultime 24 ore dopo essere risultate positive al coronavirus in Italia. Il totale ammonta a 71.252.

MORTI: – Sono 323 i morti nelle ultime ultime 24 ore e risultati positivi al coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia il totale sale a 27.682.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 1.795 le persone in terapia intensiva in Italia risultate positive al Covid-19. Secondo quanto emerge dal bollettino giornaliero della Protezione civile, il calo rispetto alle 24 ore precedenti è di 68 unità, mentre ieri il decremento era stato di 93 in confronto a lunedì.

