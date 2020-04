Coronavirus in Italia: 2091 nuovi casi e 382 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Torna a calare dopo un giorno il numero degli attualmente positivi al coronavirus in Italia. Sono infatti 105.205 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19, ovvero 608 persone in meno di ieri. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 2.091 in lieve aumento rispetto a ieri quando erano stati 1.739.

GUARITI: Sono 68.941 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.317. L’aumento ieri era stato di 1.696.

DECESSI: Sale a 27.359 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 382 decessi in più rispetto a ieri, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 333.

RICOVERATI: Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 105.205 persone contagiate dal coronavirus, 19.723 sono ricoverate con sintomi, 630 in meno di ieri, 83.619 si trovano in isolamento domiciliare, e 1.863 in terapia intensiva, 93 in meno di ieri. Si tratta poi del ventiquattresimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.

