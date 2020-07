Coronavirus in Italia, 129 nuovi casi e 15 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Calo dei nuovi positivi al Covid-19 con un aumento dei tamponi effettuati. Sono, infatti, 129 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, in calo rispetto a ieri quando erano stati 190 ma con circa 19 mila tamponi in più.

Il numero totale dei casi sale così a 244.752 mentre il numero degli attualmente positivi scende a 12.248, con un calo rispetto a ieri di 156 persone.

Sono invece 15 i decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 13, che portano il totale a 35.073. Sono poi 269 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 197.431.

Cresce lievemente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 49, due persone in più di ieri. Quanto al numero di ricoverati, sono 13 i posti occupati in meno rispetto a ieri per un totale di 732.

In netto aumento il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 43.110, 18.857 in più rispetto alla rilevazione precedente.

Nelle ultime 24 ore, sono 15 le Regioni che hanno fatto registrare 6 o meno nuovi casi, di cui sei a quota zero. Si tratta di Basilicata (0); Molise (0); Valle D’Aosta (0); Calabria (0); Sardegna (0); Umbria (3); Provincia autonoma di Bolzano (1); Sicilia (2); Abruzzo (2); Friuli Venezia Giulia (2); Puglia (0); Provincia autonoma di Trento (2); Campania (6); Marche (2); e Lazio (6)

