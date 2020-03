Coronavirus in Italia, 250 morti e 181 guariti nelle ultime 24 ore

Angelo Borrelli, capo della Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, ha aggiornato i dati dell’epidemia in Italia.

CONTAGIATI: 2.116 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, il totale sale a 14.955 (escluso il numero delle vittime e dei guariti).

DECEDUTI: 250 morti nelle ultime 24 ore, il totale sale a 1.266. L’età media delle vittime è di 80,3 anni e sono in maggioranza di sesso maschile.

TERAPIA INTENSIVA: 1.328 ricoverati in terapia intensiva, 175 in più di ieri.

GUARITI: Sono 1439 in tutta Italia le persone guarite dal Covid-19. Da ieri sono guarite 181 persone.

Angelo Borrelli ha anche comunicato che sono state distribuite oltre 5 milioni di mascherine. Mentre Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, ha ricordato che «è importante la donazione di sangue. In questa fase è importante che non si interrompano le donazioni, vorrei fare un appello a tutti i donatori, alle persone generose. È una pratica importante».

E ha aggiunto: «C’è una raccomandazione, che vorrei enfatizzare: è molto importante per chi sta è in quarantena oppure per i positivi che il loro comportamento a casa sia molto rigoroso per evitare altri contagi nella stessa casa».

