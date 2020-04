Coronavirus in Italia, 2646 contagiati e 464 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 189.973, con un incremento rispetto a ieri di 2.646. L’aumento ieri era stato di 3.370. Continua, inoltre, per il quarto giorno consecutivo il calo dei malati. Sono 106.848 gli attualmente positivi, 851 in meno di ieri. È il calo maggiore dall’inizio dell’emergenza.

GUARITI: Sono 57.576 i guariti dal Covid-19 nel nostro Paese, con un incremento rispetto a ieri di 3.033. Si tratta del numero più alto dall’inizio dell’emergenza, mentre l’aumento ieri era stato di 2.943.

DECESSI: Sono 25.549 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 464 in un giorno. Ieri l’aumento era stato di 437.

RICOVERATI: Prosegue ancora il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.267, 107 in meno rispetto a ieri. Di questi, 790 sono in Lombardia, -27 in meno rispetto a ieri. Dei 106.848 malati complessivi, 22.871 sono ricoverati con sintomi, 934 in meno rispetto a ieri e 81.710 sono quelli in isolamento domiciliare.

