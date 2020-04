Coronavirus in Italia, 2729 positivi e 534 decessi nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Per la prima volta non cresce ma anzi cala il numero degli attualmente positivi al coronavirus. Sono infatti 107.709 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19, ovvero 528 persone in meno di ieri. Il totale dei casi è di 183.957 a cui vanno sottratte le 24.648 vittime e i 51.600 guariti. Il numero di nuovi casi su base quotidiana è dunque di 2.729.

GUARITI: Nuovo record di guariti da coronavirus: complessivamente sono 51.600, con un incremento rispetto a ieri di 2.723. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.822.

DECESSI: Sale a 24.648 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 534 decessi in più rispetto a ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 454.

RICOVERATI: Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva. Delle 183.957 persone contagiate dal coronavirus, 24.134 sono ricoverate con sintomi, 772 in meno di ieri, 81.104 si trovano in isolamento domiciliare, e 2.471 in terapia intensiva, 102 in meno di ieri. Si tratta del diciassettesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza non è «mai stato così alto il numero di pazienti dimessi e guariti» dal coronavirus. Lo ha sottolinearto la Protezione Civile rimarcando che nelle ultime 24 ore sono stati dimessi dagli ospedali 772 pazienti mentre i guariti sono 2.723 in più rispetto a ieri.

