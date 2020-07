Coronavirus in Italia, 289 nuovi casi e 6 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Salgono i nuovi casi da Coronavirus su base quotidiana in Italia, ma con più tamponi effettuati, mentre calano ricoverati e terapie intensive occupate.

Sono 289 i nuovi contagiati, in netto aumento rispetto a ieri quando erano stati 212. Il numero totale dei casi sale così a 246.776 mentre il numero degli attualmente positivi sale a 12.616, con un aumento rispetto a ieri di 7 persone.

Questi alcuni dei dati sull’emergenza epidemiologica Covid-19 nelle ultime 24 ore diffusi dal ministero della Salute. Sono invece 6 i decessi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 11, che portano il totale a 35.129. Sono poi 275 in più di ieri i dimessi/guariti nel complesso 199.031.

Analizzando i dati diffusi dal ministero della Salute emerge come oggi torni a calare il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 38, due persone in meno di ieri. Cala lievemente anche il numero di pazienti ricoverati con sintomi: sono 731, 18 in meno di ieri. In aumento, invece, il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 56.018, 7.848 in più rispetto alla rilevazione precedente.

