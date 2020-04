Coronavirus in Italia, 3021 positivi e 420 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati sull’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese.

POSITIVI: Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia – compresi morti e guariti – è di 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021. L’aumento ieri era stato di 2.646. Per il quarto giorno consecutivo non cresce, ma anzi cala il numero degli attualmente positivi. Sono infatti 106.527 le persone ancora contagiate dal Covid-19, ovvero 321 persone in meno di ieri.

GUARITI: Superano le 60mila le persone guarite dal coronavirus. Ad oggi sono 60.498, con un incremento rispetto a ieri di 2.992. L’aumento ieri era stato di 3.033.

DECESSI: Sale a 25.969 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 420 decessi in più rispetto a ieri, in lieve calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 464.

RICOVERATI: Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 106.527 persone contagiate dal coronavirus, 22.068 sono ricoverate con sintomi, 803 in meno di ieri, 82.286 si trovano in isolamento domiciliare, e 2.173 in terapia intensiva, 94 in meno di ieri. Si tratta del ventesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.

