Coronavirus in Italia, 306 nuovi casi e 10 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che registra per il secondo giorno consecutivo un aumento dei nuovi casi: sono 306 oggi, contro i 282 di ieri e i 129 di martedì. Era da un mese che non si superava quota 300. Il totale delle persone colpite da Covid in Italia sale così a 245.338.

Pesa l’aumento della Lombardia, 82 casi contro i 51 di ieri, ma fanno segnare numeri importanti anche l’Emilia Romagna (55 nuovi casi), il Trentino (30), il Lazio (26) e il Veneto (22).

Da sottolineare che oggi sono stati eseguiti molti più tamponi, 60.311, contro i 49.318 di ieri, con un forte aumento soprattutto in Lombardia e Veneto. Ma che la crescita sia diffusa lo dimostra che una sola regione, la Valle d’Aosta, oggi fa registrare zero contagi.

Stabile il numero dei decessi, 10 oggi contro i 9 di 24 ore fa: si contano vittime in Lombardia (3), Veneto (5), Liguria (1) e Lazio (1). Il totale sale a 35.092. I guariti sono 214 nelle 24 ore (ieri 197), per un totale di 197.842. Sale quindi ancora, per il secondo giorno di fila, il numero delle persone attualmente positive: sono 82 in più, 12.404 totali. I ricoveri in regime ordinario calano di 11 unita’, e sono ora 713, mentre le terapie intensive crescono di una, e arrivano a 49. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.642.

LEGG ANCHE: Covid-19, Massimo Galli: “Il virus non si è indebolito”