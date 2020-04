Coronavirus in Italia, 3370 contagiati e 437 decessi nelle ultime 24 ore (I DATI)

La Protezione Civile ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Continua il calo dei malati di Coronavirus in Italia. Oggi sono infatti 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, quando erano scesi di ben 528 unità. Sono, invece, 187.327 i casi totali di positività al Coronavirus. L’incremento rispetto a ieri è di 3370. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 63.101 tamponi.

GUARITI: Nuovo record di guariti dal Coronavirus in Italia in un solo giorno: sono complessivamente sono 54.543, con un 2.943 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 2.723.

DECESSI: Superate le 25 mila vittime di Coronavirus in Italia. Sono oggi 25.085, con un incremento di 437 in 24 ore. Ieri l’aumento era stato di 534.

RICOVERATI: Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva e di quelle ricoverate con sintomi. Delle 187.327 contagiate dal Coronavirus, 23.805 sono ricoverate con sintomi, 329 in meno di ieri; 81.510 si trovano in isolamento domiciliare e 2.384 in terapia intensiva, 87 in meno di ieri. Si tratta del diciottesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.

