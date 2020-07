Coronavirus in Italia, 379 nuovi casi e 9 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 379 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto si legge nel bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore si sono registrati anche 9 decessi (totale: 35.141).

Inoltre, i tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7 mila rispetto a ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Una sola regione senza nuovi contagiati, la Valle d’Aosta. I guariti, invece, sono stati 178 (il totale sale a 199.974).

I nuovi contagiati di questi ultimi giorni ha fatto salire il numero dei pazienti in isolamento domiciliare a 11.665 (+230) mentre diminuiscono i ricoveri negli ospedali (-32, per un totale di 716) e nelle terapie intensive (-6 a quota 41).

