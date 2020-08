Coronavirus in Italia, 384 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 384 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 248.419. Lo si evince dai nuovi dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale.

I decessi sono dieci e portano il totale delle vittime a 35.181. Il totale degli attualmente positivi è di 12.646, di questi 764 sono ricoverati con sintomi, 41 sono in terapia intensiva e 11.841 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 56.451, per un totale di 7.041.040.

Solo in Valle d’Aosta, nelle ultime 24 ore, non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. Dei 384 nuovi casi di positività, 138 si sono registrati in Lombardia (ieri erano 44), 47 in Emilia Romagna, 41 in Veneto, 23 in Puglia.

