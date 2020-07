Coronavirus in Italia, 386 nuovi casi e 3 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono in aumento i nuovi casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono 386 mentre ieri l’aumento registrato era stato di 289, una differenza di quasi 100 casi. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla situazione del contagio.

Sono, però, solo tre i nuovi decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai sei di ieri. Il totale delle vittime nel nostro Paese sale a 35.132.

Sono 784, 53 in più di ieri, le persone ricoverate con sintomi negli ospedali Italiani. Sale anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 47, 9 in più di ieri. Diminuisce, invece, il numero degli attualmente positivi in Italia: oggi sono 12.230 per effetto dei 765 guariti.

Sono cinque oggi le regioni italiane in cui non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19 nonostante l’aumento di 386 casi. Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Sardegna e Umbria non hanno fatto registrare nessun caso di positività. Oggi è il Veneto, con 112 casi la regione con più positivi riscontrati nelle ultime 24 ore. In Lombardia se ne registrano 88. Brusco il balzo in Sicilia dove i casi sono diventati 39. In Emilia Romagna 35 casi.

