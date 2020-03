Coronavirus in Italia, 408 guariti e 601 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato i dati aggiornati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 50.418 i pazienti contagiati da Coronavirus in Italia (esclusi i guariti e i deceduti), 3.780 in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 63.927.

GUARITI: Sono 7.432 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 408 in più del 22 marzo. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 952.

VITTIME: Sale a 6.077 il numero di vittime a causa del Covid-19. Si tratta di 601 decessi in più rispetto a ieri ma in calo rispetto alla rilevazione del giorno quando i morti erano stati 651.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 3.204 i malati ricoverati in terapia intensiva, 195 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.183 sono in Lombardia. Dei 50.418 malati complessivi, 20.692 sono poi ricoverati con sintomi e 26.522 sono quelli in isolamento domiciliare.

Nelle ultime settimane, inoltre, sono stati effettuati 275.468 tamponi per il Covid-19.

Borrelli ha anche annunciato che «La Germania ha accolto i primi due pazienti positivi al coronavirus italiani, dovrebbe accoglierne 8 positivi in tutto: ciò evidenzia quanto sia importante la solidarieta’ internazionale». Borrelli ha anche ringraziato Cuba, Cina, Russia e Francia.

LEGGI ANCHE: Attività aperte e chiuse per il coronavirus: la lista definitiva.