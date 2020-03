Coronavirus in Italia, 414 guariti e 349 decessi nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

Innanzitutto, sono 23.073 le persone ancora contagiate dal Covid-19, 2.470 casi in più di ieri. Il totale dei casi è di 27.980 ai quali vanno sottratte le vittime e i guariti. Borrelli, però, ha sottolineato che mancano i dati della Puglia e della Provincia Autonoma di Bolzano. «Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso, registriamo questo dato», ha spiegato il commissario per l’emergenza coronavirus.

Nelle ultime settimane sono stati effettuati, inoltre, 137.962 tamponi per il Covid-19.

Sono 414 i guariti, un numero più elevato di ieri, per un totale di 2749», ha detto poi Borrelli. È salito, poi, a 2.158 il numero delle vittime, quindi 349 in più rispetto a ieri ma in calo di 19 rispetto alla rilevazione del giorno precedente.

Delle 23073 persone contagiate dal Covid-19, 11.025 sono ricoverate con sintomi, 10.197 si trovano in isolamento domiciliare e 1851 in terapia intensiva, 179 in più rispetto a ieri. «Siamo arrivati a 600 tende di pre-triage», ha aggiunto Borrelli.

