Coronavirus in Italia, 792 morti e 943 guariti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

Contagiati: Sono 42.681 le persone contagiate dal coronavirus, 4.821 casi in più di ieri. Il totale dei casi supera ormai i 50 mila, precisamente 53.578 a cui vanno sottratti, per avere il totale degli attualmente positivi, le 4.825 vittime e i 6.072 guariti.

Guariti: Tra ieri e oggi ci sono stati 943 pazienti guariti dal Coronavirus. Il totale dei guariti, dall’inizio dell’emergenza, è di 6072.

Vittime: «Purtroppo oggi dobbiamo segnalarvi 792 nuovi deceduti» da coronavirus. Borrelli ha precisato che dobbiamo ricordare che «li conteggiamo tutti, senza distinzione di deceduti ‘per’ coronavirus e con ‘coronavirus’».

Terapia intensiva: Delle 42.681 persone contagiate dal coronavirus 17.708 sono ricoverate con sintomi, 22.116 si trovano in isolamento domiciliare e 2.857 in terapia intensiva (202 in più rispetto a ieri), ovvero circa il 6,7 per cento degli attualmente positivi (un dato in leggera discesa rispetto agli ultimi due giorni).

Borrelli ha anche comunicato «che è stato organizzato con Alitalia il viaggio per far arrivare 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l’ospedale da campo a Cremona».

Borelli ha pure detto che «il numero dei pazienti trasferiti dalla Lombardia con la CROSS è di 61, 1 in più rispetto a ieri e stiamo potenziando il trasferimento di altri pazienti verso altre regioni».

