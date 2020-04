Coronavirus in Italia, 849 guariti e 525 deceduti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa delle 18, ha aggiornato sui dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 91.246 le persone ancora contagiate dal Covid-19. Si tratta di 2.972 casi in più di ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 2.886, ma con un numero di tamponi inferiore. Il totale dei casi è di 128.948 a cui vanno sottratte le 15.887 vittime e i 21.815 guariti.

GUARITI: Sono 21.815 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19. Da ieri sono guarite 819 persone.

DECEDUTI: Sale a 15.887 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. Si tratta di 525 decessi in più rispetto a ieri, ma in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 681.

RICOVERATI: Delle 128.948 persone contagiate dal coronavirus, 29.010 sono ricoverati con sintomi, 61 in meno di ieri, 58.320 si trovano in isolamento domiciliare e 3.977 in terapia intensiva, 17 in meno di ieri.

«Oggi ho dato delle buone notizie ma queste non ci devono portare ad abbassare la guardia. È fondamentale continuare a stare a casa», ha affermato Borrelli.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Conte. “Non posso dire quando finirà il lockdown”.