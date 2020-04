Coronavirus in Italia, 880 positivi e 604 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Borrelli ha detto: «Si conferma la diminuizione del trend di crescita dei contagiati. Il dato più basso dal 10 marzo a oggi». Infatti, somplessivamente 94.067 i malati in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 880, vale a dire meno della metù dell’incremento di lunedì quando erano stati 1.941. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 135.586.

GUARITI: Sono 24.392 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.555 in più di ieri, quando l’aumento dei guariti era stato di 1.022.

VITTIME: Sono 17.127 le vittime dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 604. Lunedì l’aumento era stato di 636.

RICOVERATI: Sono 3.792 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 106 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.305 sono in Lombardia. Dei 94.067 malati complessivi, 28.718 sono poi ricoverati con sintomi – 258 in meno rispetto a ieri – e 61.557 sono quelli in isolamento domiciliare.

