Coronavirus in Italia, 894 guariti e 743 deceduti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati dell’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono complessivamente 54.030 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 3.612. Lunedì l’incremento era stato di 3.780. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 69.176.

GUARITI: «Sono 894 i guariti da ieri, per un totale di 8.326». Ieri l’aumento dei guariti era stato di 408.

VITTIME: «Da ieri contiamo altre 743 vittime».In totale, da inizio emergenza sono decedute 6.820 persone con coronavirus. Ieri sono state 601.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 3.396 i malati ricoverati in terapia intensiva (il 6% del totale), 192 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.194 sono in Lombardia. Dei 54.030 malati complessivi, 21.937 sono poi ricoverati con sintomi e 28.697 sono quelli in isolamento domiciliare.

Alla fine dell’elenco dei dati, Borrelli ha detto: «Vorrei fare un augurio particolare a Guido Bertolaso, che oggi è risultato positivo».

