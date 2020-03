Coronavirus in Italia, 952 guariti e 651 decessi nelle ultime 24 ore (I DATI)

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha aggiornato i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

POSITIVI: Sono 46.638 le persone ancora contagiate dal coronavirus Covid-19, 3.957 casi in più di ieri. Il totale dei casi è di 59.138 a cui vanno sottratti, per avere il totale degli attualmente positivi, le 5.476 vittime e i 7.024 guariti.

GUARITI: Tra ieri e oggi, ci sono stati 952 guariti da Covid-19, più dei 943 di ieri. Il totale dei pazienti guariti sale a 7.024.

VITTIME: – Sale a 5.476 il numero di vittime. Si tratta di 651 decessi in più rispetto a ieri, in calo rispetto a ieri, quando si è registrato il più alto numero di vittime.

TERAPIA INTENSIVA: Delle 46.638 persone contagiate dal coronavirus 19.846 sono ricoverate con sintomi, 23.783 si trovano in isolamento domiciliare e 3.009 in terapia intensiva (152 in più rispetto a ieri), ovvero circa il 6,4 per cento degli attualmente positivi.

Nelle ultime settimane sono stati effettuati 258.402 tamponi per il coronavirus. Si tratta di 25.180 tamponi in più di quelli fatti ieri. Di questi 5.560 hanno rivelato la positivitù delle persone sottoposte a test, dunque il 22,1 per cento, circa 1 su 5 è risultato positivo.

«I numeri di oggi sono minori rispetto a ieri, mi auguro questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni, ma non dobbiamo abbassare la guardia», ha commentato Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa. «Siamo più di 8 mila volontari impiegati nella gestione dell’emergenza, mille più di ieri», ha aggiunto

