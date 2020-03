Coronavirus in Italia, 97 morti e 102 guariti in 24 ore (I DATI)

Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile e commissario per l’emergenza coronavirus, nel punto stampa delle 18.30, ha diffuso i dati della situazione.

Innanzitutto, i contagiati sono saliti a 7.985, con un incremento di 1.598 rispetto a ieri. I decessi hanno raggiunto la soglia di 463, quindi 97 in più. I guariti sono 724 in tutta Italia, 102 persone in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le vittime, Borrelli ha affermato che sono «in prevalenza pazienti fragili e con pluripatologie». «Per i decessi, inoltre, l’1% è nella fascia di età 50-59, il 10% 60-69 anni, 21% tra 70-79, 44% 80-89 anni, 14% ultra 90enni».

Sono, invece, 53.826 i tamponi per il Coronavirus effettuati finora in Italia, 3.889 più di ieri.

Il Capo della Protezione Civile ha anche annunciato che sono state consegnate 100mila mascherine alle carceri.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, l’esperto: “Se tutti a casa per 15 giorni, l’epidemia si potrebbe fermare”