Coronavirus in Italia, 999 guariti e 662 deceduti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Alle 18 c’è stata la conferenza stampa del Dipartimento della Protezione Civile per aggiornare i dati sull’epidemia di coronavirus in Italia.

CONTAGIATI: Sono 62.013 le persone ancora contagiate. Si tratta di 4.492 casi in più di ieri, in crescita rispetto alla rilevazione del giorno precedente, quando la crescita era stata di 3.491 casi. Si tratta del primo dato in crescita dopo quattro giorni consecutivi con i numeri in calo su base quotidiana. Il totale dei casi è di 80.539 ai quali vanno sottratti le 8.165 vittime e i 10.361 guariti.

GUARITI: Oggi i guariti sono 999 e in totale le persone che hanno superato il coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sono oltre 10mila (10.361).

DECEDUTI: Sono 8.165 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledì l’aumento era stato di 683.

TERAPIA INTENSIVA: Sono 3.612 i malati di covid-19 ricoverati in terapia intensiva, 123 in più rispetto a ieri. Dei 62.013 pazienti attualmente positivi, 24.753 sono ricoverati con sintomi, 33.648 sono in isolamento domiciliare.

