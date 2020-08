Coronavirus in Italia, 412 nuovi casi e 6 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Salgono i contagi per coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 259.

Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in più che portano il totale a 35.215, mentre lunedì l’incremento era di 4.

Solo 2 le Regioni senza nuovi casi – Valle d’Aosta e Molise – mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia (+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).

Il totale degli attualmente positivi è di 13.561, di questi 801 sono ricoverati con sintomi, 49 sono in terapia intensiva e 12.711 in isolamento domiciliare.

Sono 40.642 (+ 14.210 rispetto a ieri) i tamponi effettuati in Italia. Complessivamente, fino ad oggi ne sono stati fatti 7.316.918. Grazie al sospetto diagnostico sono stati individuati 223.674 casi positivi, mentre le attività di screening ne hanno trovati 27.563.

