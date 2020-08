Coronavirus in Italia, 259 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Scende il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus in Italia: oggi ne risultano 259, contro i 463 di ieri, domenica 8 agosto. I decessi sono 4, ieri erano stati due.

Il numero di casi totali in Italia dall’inizio dell’epidemia sale a 250.825. Il numero dei decessi è ora di 35.209; quello dei dimessi guariti 202.248; i ricoverati con sintomi attualmente ricoverati sono 779, cui si aggiungono i 46 in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.543. Per un totale di attualmente positivi pari a 13.368.

Nel dettaglio per regioni, è l’Emilia Romagna oggi a segnare il numero maggiore di nuovi casi, sono 39; segue il Lazio con 38, quindi la Sicilia con 32, la Lombardia con 31, la Puglia con 26. Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata.

L’incremento di tamponi effettuati è stato di 26.432, d cui 9.343 in Lombardia, quindi 4.156 n Emilia Romagna e 2.323 nel Lazio. Il totale di casi testati è pari a 4 milioni 307mila 634; il totale di tamponi effettuati è di 7.276.276.

