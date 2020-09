Coronavirus in Italia, 1.616 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24 ore (I DATI)

Sono 1.616 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 1.597. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 284.796.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 10 decessi per Coronavirus, portando il totale a 35.597. Ieri sono stati 10. I dimessi/guariti, in totale, sono 212.432, ovvero 547 in più rispetto a ieri (quando sono stati 613). Per cui, gli attualmente positivi salgono a 36.767.

Crescono di 24 i ricoverati (ieri sono stati 58), portando così il totale a 2.024. In aumento anche i posti occupati in terapia intensiva: 11 (totale 175). Ieri sono stati 14. I

Poi, i tamponi effettuati sono stati 98.880 nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 9.653.269.

Infine, le Regioni con il maggiore aumento percentuale rispetto a ieri: Sardegna +2,39% Sicilia +2,07% Basilicata +2,02% Campania +1,6% Puglia +1,32% (dati YouTrend.com).



LEGGI ANCHE: Coronavirus, fibrosi polmonari dopo i casi gravi, lo studio