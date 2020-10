Coronavirus in Italia, 5456 nuovi casi e 26 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 5426 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 5.724. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è così salito a 354.950.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 26 decessi per il coronavirus, portando il totale a 36.166. Ieri sono stati 29. I dimessi/guariti, in totale, sono 239.709, ovvero 1.184 in più rispetto a ieri (quando sono stati 976). Per cui, gli attualmente positivi salgono a 79.075 (+4.246).

Aumentano di 183 i ricoverati, portando così il totale a 4.519. Ieri sono stati 250. In aumento i posti occupati in terapia intensiva: 30 (totale 420). Ieri sono stati 3 in più. In isolamento domiciliare ci sono 74.136 persone.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 104.658 nelle ultime 24 ore, ieri circa 133mila, per un totale di 12.564.713 dall’inizio dell’emergenza.

La Lombardia si conferma la Regione dove, nelle ultime 24 ore, è stato registrato il maggior numero di nuovi casi (1.032), seguita da Campania (633), Toscana (517), Veneto (438), Piemonte (409) e Liguria (386).



