Coronavirus in Italia, 14.242 nuovi casi e 616 vittime nelle ultime 24 ore

Sono 14.242 nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Ieri sono stati 12.532. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia è così salito a 2.303.263. È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul Covid-19 diffuso dal ministero della Salute.

Da ieri, poi, in Italia ci sono stati 616 decessi per il coronavirus, portando il totale a 79.819. Ieri sono stati 448. I dimessi/guariti, in totale, sono 1.633.839 ovvero 16.035 in più rispetto a ieri (quando sono stati 16.035). Per cui, gli attualmente positivi sono 575.979 (-3.953).

Scendono i posti occupati in terapia intensiva: -6. (totale 2.636). Ieri sono stati 27 in più. Invece, il numero dei ricoverati è aumentato di 109, in totale quindi 23.712. Ieri sono stati +203.

Poi, i tamponi effettuati sono stati 141.641 nelle ultime 24 ore, ieri circa 91mila. Il tasso di positività è del 10,05%, in calo rispetto al 13,6% di ieri. La Regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto, con 2.134, seguita dai 1.913 della Sicilia e dai 1.563 dell’Emilia-Romagna.

